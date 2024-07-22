California Valisi Newsom, Kamala Harris'e Destek Verdi - Son Dakika
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California Valisi Newsom, Kamala Harris'e Destek Verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala Harris'e destek, California Valisi Gavin Newsom'dan geldi. Newsom, Harris'i çetin, korkusuz ve inatçı olarak tanımlayarak, Donald Trump'a karşı davayı yürütmek için Harris'in en iyi aday olduğunu belirtti.

22.07.2024 04:23
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NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilip yerine yardımcısı Kamala Harris'i işaret ettikten sonra, Harris'e bir destek de California Valisi Gavin Newsom'dan geldi.

Newsom, X hesabından yaptığı paylaşımda, Harris'e Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı destek verdi.

Harris'i, "çetin, korkusuz ve inatçı" şeklinde tanımlayan Newsom, "Demokrasimiz tehlikede ve geleceğimiz tehlikedeyken, Donald Trump'ın karanlık vizyonuna karşı davayı yürütmek ve ülkemizi daha sağlıklı bir yöne yönlendirmek için ABD Başkan Yardımcısından daha iyi kimse olamaz." ifadelerini paylaştı.

Vali Newsom, Biden'ın yarıştan çekilmesi durumunda Demokrat Parti içinde yerine aday olabilecek isimlerin başında gösteriliyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California Valisi Newsom, Kamala Harris'e Destek Verdi - Son Dakika

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