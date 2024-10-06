Çalıntı Araç Kazası: Yıldıray Erol Defnedildi - Son Dakika
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Çalıntı Araç Kazası: Yıldıray Erol Defnedildi

Çalıntı Araç Kazası: Yıldıray Erol Defnedildi

Avcılar'da çalıntı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Yıldıray Erol, Sarıyer'de toprağa verildi.

06.10.2024 15:46
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Avcılar'da çalıntı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Yıldıray Erol'un cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi.

Cihangir Mahallesi'nde önceki gün yabancı uyruklu N.D'nin çaldığı araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Erol için Sarıyer'deki Dedeman Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının kılınmasının ardından Erol'un ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Erol'un ailesi, yakınlarının yanı sıra Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da katıldı.

Erol'un cenazesi, törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Yabancı uyruklu N.D. (36), Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bayiden çaldığı araçla, D-100 kara yolu yan yolunda ters yöne girerek, karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.

Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.A. ve Yıldıray Erol ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamıştı.

14 araçta hasar oluştuğu tespit edilen olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Sarıyer, Avcılar, Güncel, Kilyos, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı Araç Kazası: Yıldıray Erol Defnedildi - Son Dakika

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