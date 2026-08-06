Çalıntı Motosikletle Gezerken Yakalandı
Adana'da, çaldığı motosikletle gezen Hüseyin U. tutuklandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Tepebağ Mahallesi'ndeki bir parktan motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Hüseyin U. (24) olduğunu belirledi.
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, Hüseyin U'yu çalıntı motosikletle gezerken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Öte yandan, şüphelinin motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Çalıntı Motosikletle Gezerken Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?