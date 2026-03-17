Çalıntı Motosikletle Yakalandı

Ümraniye'de çaldığı motosikleti kullanırken yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada, şüphelinin H.S. (42) olduğunu belirledi.
Şüphelinin yerini tespit eden ekipler, çaldığı motosikletle seyir halinde olan H.S.'yi yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
