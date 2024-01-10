 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Öztürk, basın mensuplarının yaşadığı zorluklara ve gösterdikleri gayrete vurgu yaparak, basının demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, dernek olarak meslektaşlarının daha iyi koşullarda çalışabilmeleri için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
10.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:24
Abone Ol

Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, en doğru haberi halka ulaştırmak için yaşanan zorluk ve zahmetlere rağmen gece gündüz gayret gösteren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu manada bizler toplumsal gelişmeleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmekteyiz. Bu hayati görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışırken yaşadığımız zorluklar, harcadığımız emek ve gösterdiğimiz gayret aşikardır." ifadesini kullandı.

Basın çalışanlarının emekleriyle Ünye ve Ordu'nun Türkiye gündemine taşındığını aktaran Öztürk, dernek olarak meslektaşlarının görevlerini daha iyi yapabilmeleri, daha iyi koşullarda çalışabilmeleri için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Ali Öztürk, Canik, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:45:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement