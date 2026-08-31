Çalışma Süresi Uzun, Maaş Yetersiz

(ANKARA) - Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Türkiye'nin çalışma sürelerinin Avrupa'ya göre yüzde 18 daha uzun olduğunu, ancak çalışanın refahını sağlayacak bir ücret alamadığını belirterek, " Avrupa'nın en çok çalışan ülkesi olup, çalışanlarının geçim sıkıntısı yaşadığı bir ekonomik düzen sürdürülebilir değildir" ifadelerini kullandı.

DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin çalışma sürelerinde Avrupa'nın zirvesinde, ancak çalışanının refahında aynı başarıyı gösteremediğini kaydetti. Cengiz, şu görüşlere yer verdi:

"Avrupa Birliği'nin resmi istatistik ofisi Eurostat verilerine göre, Türkiye'de çalışanların haftalık fiili çalışma süresi 42,4 saat. Avrupa Birliği ortalaması ise 35,9 saat. Yani Türkiye'de çalışanlar, Avrupa Birliği ortalamasına göre haftada 6,5 saat daha fazla çalışıyor. Bu, çalışma süresinin yaklaşık yüzde 18 daha uzun olması anlamına geliyor. Bugün bir memurumuz, haftanın büyük bölümünü kamu hizmetine ayırıyor; görevini yerine getiriyor, ülkesinin işleyişine katkı sağlıyor. Ancak ay sonunda aldığı ücret, temel ihtiyaçlar karşısında her geçen gün daha fazla yetersiz kalıyor.

Temmuz 2026 itibarıyla aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 70.217,5 TL seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık TÜRK-İŞ'in Temmuz 2026 araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 36.940 TL, temel ihtiyaçların tamamını karşılayabilmek için gereken toplam gelir ise 120.325 TL. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti dahi 47.758 TL'ye ulaşmış durumda. Ayrıca, TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,75 olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 37,53 olarak gerçekleşti."

"MESELE MAAŞ DEĞİL, EMEĞİNİN KARŞILIĞININ İNSANCA YAŞAMAYA YETİP YETMEDİĞİ"

"Bugün memurlarımız; çocuğunun eğitim masrafını, kirasını, faturalarını, ulaşım giderlerini, mutfak masraflarını, sağlık harcamalarını ve geleceğe ilişkin kaygılarını aynı maaşın içine sığdırmaya çalışıyor" diyen Cengiz, "meselenin maaş değil, emeğin karşılığının insanca yaşamaya yetip yetmediği olduğunu" kaydetti.

Avrupa'nın birçok ülkesinde çalışma süresi azalırken çalışanların yaşam kalitesinin artıran sosyal ve ekonomik politikaların güçlendiğini vurgulayan Cengiz, Türkiye'de ise insanların daha uzun süre çalışmasına rağmen geçim mücadelesi verdiğini belirtti.

Cengiz, "Biz Devlet Memurları Sendikası olarak şunu açıkça ifade ediyoruz; çok çalışmak tek başına refah değildir. Çalışanın emeğinin karşılığını alması, ailesini geçindirebilmesi, çocuklarının geleceği için kaygı duymaması ve insanca yaşayabilmesi gerekir. Ülkemizin çalışma saatlerinde Avrupa'nın zirvesinde olması bir övünç tablosu olmaktan önce, emeğin karşılığının ve çalışma hayatındaki refahın yeniden sorgulanması gereken bir tablo olarak görülmelidir. Çünkü; Avrupa'nın en çok çalışan ülkesi olup, çalışanlarının geçim sıkıntısı yaşadığı bir ekonomik düzen sürdürülebilir değildir" ifadelerini kullandı.