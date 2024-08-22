Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Gelişmesi İçin Çaba Gösterdiklerini Belirtti - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Gelişmesi İçin Çaba Gösterdiklerini Belirtti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, kullanılması ve süreçlerin sağlıklı işlemesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Özçelik, Dev Sağlık İş Sendikası'nın yüzde 1'lik işkolu ülke barajını geçememesi hakkında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Dev Sağlık İş Sendikası yöneticileriyle görüştü.

22.08.2024 19:39
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Dev Sağlık İş Sendikası'nın yüzde 1'lik işkolu ülke barajını geçememesi hakkında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Dev Sağlık İş Sendikası yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye ve sürece dair açıklamada bulunan Özçelik, her sene ocak ve temmuz aylarında, sendikaların üyelik istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Özçelik, "2024 yılının Temmuz istatistikleri 24 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanmıştır. Bu istatistiklere göre de; diğer konfederasyonlarımız bünyesinde bulunan sendikalarımızda olduğu gibi DİSK bünyesinde de yüzde 1'lik işkolu ülke barajını geçen ve geçemeyen sendikalarımız bulunmaktadır. 2024 Ocak ayı istatistiklerine göre DİSK bünyesinde yüzde 1'lik ülke barajını geçen sendika sayısı 7 iken, temmuz ayı istatistiklerinde barajı geçen sendika sayısı 9'a yükselmiştir. Dev Sağlık İş Sendikası da söz konusu barajı aşamayan sendikalardan biridir. İstatistiklerin yayımlanmasının ardından, barajı geçemeyen sendikaların istatistiklere itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Dev Sağlık İş Sendikası da istatistiklere itiraz ederek konuyu yargıya intikal ettirmiştir. Sayın Bakanımız da bu konuyla ilgili olarak; DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası yetkilileri ile 25 Temmuz 2024 günü görüşmüş ve ilgililere gerekli talimatları vermiştir" diye konuştu.

Özçelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmede sendika yetkililerimiz, yargıya intikal ettirmiş oldukları konuyu anlatmışlardır. Biz de kendilerine, her zaman olduğu gibi yargı sürecinin en sağlıklı ve hızlı şekilde ilerlemesi ve en çabuk neticelenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmakta olduğunu belirttik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak; her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz. Bu konuda da emekçilerimizin, işçilerimizin ve sendikalarımızın her zaman yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Gelişmesi İçin Çaba Gösterdiklerini Belirtti - Son Dakika

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