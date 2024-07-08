Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 2024'te 691 bin kişi işe yerleştirildi - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 2024'te 691 bin kişi işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini bildirdi. Bakan Işıkhan, İŞKUR'un hazırladığı verilere göre, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ve 445 bin 957 iş yeri ziyareti yapıldığını belirtti. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlara iş imkanı sunulması için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

08.07.2024 10:29
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısındaki hizmetlere ilişkin verileri içeren haziran ayı İstatistik Bülteni'nin yayımlandığını hatırlattı.

2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildiren Bakan Işıkhan, bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 2024'te 691 bin kişi işe yerleştirildi - Son Dakika

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