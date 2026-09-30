Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi: - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi:

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- "İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise 106 bin kişi azalma gösterdi. Böylelikle işsizlik verileri 40 aydır tek haneli rakamlardaki seyrini devam ettirdi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ağustosta işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesine gerilediğini, işsiz sayısının ise 106 bin kişi azalma gösterdiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) ve Ulusal İstihdam Strateji (UİS) hedefleri doğrultusunda, istihdam hamlelerini gerçekleştirdiklerini, başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlar sayesinde, bu yılın ağustos ayında istihdamın 136 bin kişi arttığını aktaran Işıkhan, 32 milyon 507 bin kişiye ulaştığını vurguladı. Işıkhan, istihdam oranının ise 0,1 puan artışla yüzde 48,4 olduğunu kaydetti.

İşsizlik ve iş gücü verilerini de paylaşan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise 106 bin kişi azalma gösterdi. Böylelikle işsizlik verileri 40 aydır tek haneli rakamlardaki seyrini devam ettirdi. İş gücü sayısı aynı dönemde 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Gençlerde işsizlik oranı, yüzde 13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı. Hayata geçirdiğimiz GÜÇ Programımız gibi uygulamalarımızla gençlerimizin eğitimden çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmayı ve ihtiyaç duydukları beceri ve deneyimi kazanmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz."

Işıkhan, gelecek döneme ilişkin hedeflerini de paylaşarak, "Hedefimiz, 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
AğustosEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi: - Son Dakika
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