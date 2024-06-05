Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile görüştü - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı için Cenevre'ye gitti. Burada Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya gelen Işıkhan, görüşmede Filistin halkının yaşadığı zorluklar ve uluslararası toplumun tutumu ele alındı. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı ve iki bakanlık arasında işbirliğinin geliştirilmesi için adımlar atılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

05.06.2024 16:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği Cenevre'de temaslarda bulunan Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Dahadha ile BM Cenevre Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, Filistin halkının maruz kaldığı ağır insanlık dramı ile uluslararası toplumun bu konudaki tutumu ele alındı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olduğunu ve her zaman yanında olacağını vurguladı.

Işıkhan ve Dahadha, iki bakanlık arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek somut adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile görüştü - Son Dakika
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