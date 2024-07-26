Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in terör eylemlerine dönüştürdüğü saldırılarını her geçen artırdığını belirtti.

Uluslararası hukuku, vicdanı, ahlaki değerleri ayaklar altına alan İsrail yönetiminin saldırgan tutumunun dünya barışını tehdit ettiğini bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in bu barbarlığını tüm insanlığa aktarmaya çalışan, yaşanan acıları dile getiren, mazlum Filistinli kardeşlerimizin sesi olan TRT Haber ekibine işgalci İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT Haber ekibine acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."