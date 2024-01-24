Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 62 sözleşmeli personel alımı yapacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 35 büro personeli ve 27 destek personeli olmak üzere 62 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere KPSS puanı baz alınarak; 35 büro personeli, 27 destek personeli olmak üzere toplam 62 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular 24 Ocak 2024 - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır" denildi.