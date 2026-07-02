Çam Dağı'nda Kestane Balı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Çam Dağı'nda Kestane Balı Hasadı Başladı

02.07.2026 10:30
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Kestane balı üretimi için arıcılar Çam Dağı'nda kovanlarını yerleştirerek hasada başladı.

Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'ndaki ormanlık alanlara kovanlarını yerleştiren arıcılar, coğrafi işaret tescilli kestane balı üretimi için hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 900 metrelik rakıma sahip bölgeye Ferizli, Kaynarca, Karasu, Hendek ilçeleri ile çevre illerden gelen arıcılar, Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen alanlara kovanlarını yerleştirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla kestane çiçeklerinden nektar toplayan arılara bakım yapan üreticiler, yaklaşık 3 hafta sürecek hasat döneminde kaliteli kestane balı elde etmek için titizlikle çalışıyor.

Uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan sınıf öğretmeni Adem Kum, AA muhabirine, kestane balı üretiminin diğer türlere göre çok daha zahmetli olduğunu söyledi.

İlkbaharda yaşanan olumsuz hava koşullarının üretimi etkilediğini belirten Kum, kestane çiçeklerinin yeni yeni tam açtığını ve son birkaç gündür bal akımının başladığını kaydetti.

Kestane balının her arı kolonisiyle üretilemeyeceğini, güçlü kolonilerin bu balın temel şartı olduğunu anlatan Kum, "Güçlü koloniniz varsa kestanede bal yapmama ihtimali yoktur ama zayıf kolonilerle kestaneye girerseniz istediğiniz verimi alamazsınız. Kestane balı, yayla balına ya da ayçiçeği balına benzemez. Özellikle Karniyol ve Kafkas ırkı arılar kestanede daha başarılı oluyor." diye konuştu.

Kum, arıcılığın yalnızca ekonomik kazanç amacıyla yapılacak bir meslek olmadığını, bu işin sevmeden sürdürülemeyeceğini dile getirerek, "Çocukluk yıllarımdan bu yana arıcılık yapıyorum. Benim için arıcılık sadece bal üretmek değil, bir yaşam biçimi. Çok param da olsa yine arıcılık yaparım çünkü bu iş önce sevgi işi." dedi.

"Sadece maddi kazanç düşüncesiyle başlayanlar ilk yıldan sonra bırakıyor"

Çocukluğundan bu yana babasından öğrendiği mesleği sürdüren Fatih Cinbat, arıcılığı ticari kazançtan çok doğayla iç içe olmanın bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Kestane balı üretiminin ciddi emek gerektirdiğine işaret eden Cinbat, kovanların taşınması, dağ şartları ve yaban hayvanlarının oluşturduğu risklerin üretimin en büyük zorlukları arasında yer aldığını anlattı. Bölgede ayı popülasyonunun yoğun olduğuna dikkati çeken Cinbat, kovanları koruyabilmek için elektrikli çit kurduklarını kaydetti.

Arıcılığın sadece ekonomik hesaplarla yapılmasının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Cinbat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazıları bu işe sadece para kazanmak için başlıyor. Kovanın maliyetini hesaplayıp hemen yüksek kazanç bekliyor ama kestane balı öyle değil. Çam Dağı kestane balı zaten tescilli ve üretimi sınırlı. Kovan başına ortalama 6-7 kilogram bal alınabiliyor. 10 kilogram oldukça istisnai bir verimdir. Bu yüzden sadece maddi kazanç düşüncesiyle başlayanlar genellikle ilk yıldan sonra bırakıyor."

Kaynak: AA

Toros Dağları, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çam Dağı'nda Kestane Balı Hasadı Başladı - Son Dakika

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