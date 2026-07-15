Bakan Çam: Filistin kültürü için dünya duyarlı olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çam: Filistin kültürü için dünya duyarlı olmalı

15.07.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İsrail'in saldırılarıyla yok edilmeye çalışılan Filistin kültürünün korunması için uluslararası iş birliği çağrısı yaptı ve Madrid'deki konferansta Filistin kültür mirasının yeniden inşasının önemini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'de ortadan kaldırılmaya çalışılan Filistin halkının kültürünün korunabilmesi için tüm dünyanın duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Çam, Filistin'in kültürel mirasının korunması ve sektörün yeniden inşasını desteklemek üzere uluslararası bir ittifak oluşturmak amacıyla İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen "Filistin Kültürü Üzerine Bakanlar Konferansı"na katıldı.

Çam, AA muhabirine, "İsrail, bölgeyi komple yok etme girişiminde bulundu. Sadece insanlar, bebekler, kadınlar, çocuklar, masumlar katledilmedi. Oradaki tüm tarih yok edilmeye çalışıldı. Sadece ihtiyaç duyulan, günlük yaşamda kullanılan binalar, hastaneler, okullar, üniversiteler değil aynı zamanda kütüphaneler, tiyatrolar, geçmişten gelen el sanatlarının icra edildiği atölyeler de hedef alındı." dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında dini mabetleri, camileri, tarihi eserleri, kiliseleri de bombaladığını ve burada tarihi tamamen yok etmeye çalıştığını belirten Çam, "Soykırım tüm bunların birleşimiyle gerçekleşen bir şey. Sadece canlar değil, etnik bir yapıya dayanan komple bir yapının yok edilmesi için çalışıldı. Dolayısıyla her şeyin yeniden inşa edilmesi, yeniden kaldığı yerden devam edebilmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki 2 milyondan fazla insanın beton yığınları ve molozların üzerlerinde aşırı sıcaklarda yazı, dondurucu soğuklarda da kışı geçirmeye çalıştıklarını aktaran Çam, "İnsanların sadece yaşam şartlarını iyileştirmek yetmez aynı zamanda geçmişlerinden getirdikleri kültürlerini yaşatabilmeleri gerekir. O yüzden dünyanın bu konuda duyarlı olması lazım. Bu, tek başına birkaç ülkenin yapabileceği bir şey değil, bütün devletlerin bu konuya hem maddi hem de manevi sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Uluslararası Filistin Kültürü Forumu kapsamında yapılan Bakanlar Konferansı'na Türkiye'nin İspanya hükümeti tarafından özel davetli olarak katıldığını söyleyen Çam, bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e destek konusunda yapmış olduğu bütün gayretli çalışmaların bir yansıması olduğunu ifade etti.

Çam, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman mazlumların, darda kalmışların yanında olan bir devlet olduğunu vurguladı.

Diğer yandan konferansta konuşan İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun da "Bu barbarlık durmalı." mesajını vererek, "Filistin kültürünün, yıkım ve soykırımla damgalanmış korkunç koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını" belirtti.

Madrid'deki Uluslararası Filistin Kültürü Forumu kapsamında, sivil toplum kuruluşları, Filistinli kuruluşlar, kültürel gruplar, sanatçılar, ve mülteci toplulukları da etkinlikler düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Filistin, Madrid, İsrail, Turizm, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çam: Filistin kültürü için dünya duyarlı olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
ABD’de salgın alarmı: 7 bin kişide tespit edildi, kaynağı bilinmiyor ABD'de salgın alarmı: 7 bin kişide tespit edildi, kaynağı bilinmiyor
Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı
Ankara’da beklenen buluşma gerçekleşti: Fransız ve Belçikalı Büyükelçilerden karşılıklı “Erik Dalı“ düellosu Ankara'da beklenen buluşma gerçekleşti: Fransız ve Belçikalı Büyükelçilerden karşılıklı "Erik Dalı" düellosu
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Ankara Millet Bahçesi’nde 15 Temmuz töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 22:18:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çam: Filistin kültürü için dünya duyarlı olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.