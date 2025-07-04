Cam Kürecik İthalatında Gözetim Başladı

Çapı bir milimetreden az "cam kürecik"lerin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, çapı bir milimetreden az "cam kürecik"lerin ithalatında, birim gümrük kıymetleri kilogram başına 0,60 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.