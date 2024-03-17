Çamardı\'da Doğal Gaz Hattı Döşeme Çalışmaları Başladı

Güncel

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Uzkurt, yazılı açıklamasında, Niğde'nin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti.

AK Parti belediyeciliği olarak ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Uzkurt, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Çamardı'da doğal gaz hattı döşenmeye başlayacak. İnşallah en kısa zamanda bu süreç tamamlanıp, Çamardı doğal gazına kavuşmuş olacak. Artık sobaları atmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çamardılı hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık. Biz de layık olduğu bu güzellikleri Çamardı'ya kazandırmak, hemşehrilerimizin hayat konforunu artırmak için elimizden geleni yapacağız."