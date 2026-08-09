Cami içinde hırsızlık: 450 bin lira çalındı - Son Dakika
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Cami içinde hırsızlık: 450 bin lira çalındı

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Kadıköy'de asgari ücretle çalışan İshak Yılmaz, camide çantası çalındı, hırsız yakalanmaya çalışılıyor.

Kadıköy'de asgari ücretle çalışan İshak Yılmaz'ın otomobil almak için biriktirdiği yaklaşık 450 bin lira tutarındaki para ve altını, Fatih'teki camide namaz kılarken çalındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy'deki özel şirkette çalışan İshak Yılmaz (38), satın alacağı otomobilin peşinatını vermek için yanına aldığı para ve altınlarla 6 Ağustos'ta Fatih'e gitti.

Yılmaz, ezan okunması üzerine öğle namazını kılmak için Molla Fenari Mahallesi'ndeki Gazi Atik Ali Paşa Camisi'ne girdi. Yılmaz namaz kılarken camiye giren kimliği belirsiz kişi, içinde para ve altın bulunan çantayı çalarak camiden ayrıldı.

Namazın ardından çantasının olmadığını fark eden Yılmaz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çantasının çalındığını anlayan Yılmaz, görüntülerle emniyete giderek şikayetçi oldu.

Camide incelemelerde bulunan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde camiye giren şüphelinin, namaz kılanların yanına giderek çantayı çalıp ayrılması yer alıyor.

"Bu kişi beni mağdur, perişan etti"

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobil almak istediğini ve altınlarını Kapalıçarşı'da bozdurmak üzere yanına aldığını, namaz vaktinin gelmesi üzerine önce camiye gittiğini söyledi.

İmamın arkasında saf tutarken çantayı yan tarafına bıraktığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kimliği belirsiz, hiç cemaatle alakası olmayan bir kişi, geliyor, çantamı ve başka çantaları alıp gidiyor. Benim yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve paramı alıp gidiyor. Bu, tabii benim için, asgari ücretli çalışan biri için kolay bir şey değil. Bu kişi beni mağdur, perişan etti. Yıllarımın emeğini çaldı. Bana bu şeyi yaptı, başkalarına yapsın istemiyorum. Yakalanıp mağduriyetimin giderilmesini istiyorum ve en kötü bir şekilde ceza almasını istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cami içinde hırsızlık: 450 bin lira çalındı - Son Dakika

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