Cami İçinde Telefon Konuşması Kavga Sebebi Oldu

MASLAK'ta bir camide Cuma namazı sonrası içeride telefonla konuşan Ekrem K. (54), "Telefonu kapat" diyerek kendisini uyaran Ahmet T. tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi. Adamın şikayetçi olduğu saldırgan polis tarafından yakalandı; ardından da savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maslak'taki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camiye Cuma namazına giden Ekrem K. namazı sona erdikten sonra cep telefonuyla konuşmaya başladı. O sırada içeride namaz kılan Ahmet T.,(40) "Telefonu kapat" diyerek Ekrem K.'yi uyardı. Ekrem K.'nin "Namaz bitti, içeride kimse kalmadı" şeklinde konuşması üzerine Ahmet T., Ekrem K.'nin üstüne yürüdü. Saldırıya uğrayan Ekrem K., tekme tokat dövülerek darbedildi. Vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirirken olayın ardından saldırgan Ahmet T., camiden ayrıldı.

7 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Darbedilen Ekrem K. güvenlik kamera görüntüsü kaydıyla emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin poliste 7 suç kaydı bulunan Ahmet T. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet T.'nin emniyette ifadesi alındı. Savcılık kararıyla 'Kasten yaralama' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Ahmet T., emniyetten serbest kaldı.