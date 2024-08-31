Cami temizleyen Özil, Sivaslı genç futbolculara örnek oldu - Son Dakika
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Cami temizleyen Özil, Sivaslı genç futbolculara örnek oldu

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Sivaslı genç futbolcular, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in gönüllü olarak cami temizlemesinden etkilenip takım olarak cami temizledi. Genç futbolcular her ay gönüllü olarak Sivas'ta ki bir camiyi temizleme kararı aldı.

31.08.2024 10:40
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Cami temizleyen Özil, Sivaslı genç futbolculara örnek oldu

Sivaslı genç futbolcular, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in gönüllü olarak cami temizlemesinden etkilenip takım olarak cami temizledi

Genç futbolcular her ay gönüllü olarak Sivas'ta ki bir camiyi temizleme kararı aldı

SİVAS - Sivas'ta genç sporcular, ünlü futbolcu Mesut Özil'in sosyal medyada paylaşılan cami temizleme videosundan ilham alarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'in cami temizlerken çekilen videosu takdir topladı. Örnek bir çalışma yapan ünlü futbolcunun bu tavrı genç sporcuları da harekete geçirdi. Sivas kent merkezinde faaliyet gösteren İstiklal Alperen Futbol Kulübü sporcuları Özil'in bu davranışı sonrası kolları sıvadı. Mahallelerindeki camiyi temizlemek isteyen genç sporcular durumu kulüp başkanlarına iletti. Kulüp Başkanı Mustafa Şimşek, bu durumu olumlu karşılayarak genç sporcuların bu isteğini geri çevirmedi. Eline temizlik malzemelerini alan genç sporcular mahallelerindeki Mescidi Aksa Camisi'nin temizliğini yaptı.

Dünyaca ünlü eski futbolcudan esinlendiler

İstiklal Alperen Futbol Kulübü Başkan Mustafa Şimşek, genç sporcuların dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'den esinlenerek böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Çocuklarımız Mesut Özil ağabeylerinin sosyal medyada cami temizlediği videoyu görmüşler. Bundan esinlenen çocuklarımız da bana telefon ettiler, hocam biz Mesut ağabeyimizi izledik. 'Bizde Mesut ağabey gibi mahallemizin camisini temiz istiyoruz' dediler. Buda bizi çok mutlu etti, buna duyarsız kalmadık. Çocuklarımızı bir araya toplayarak mahallemiz de bulunan Mescidi Aksa camisinin temizliğini yaptık. Bundan sonra İstiklal Alperen Spor Kulübü olarak bir karar aldık ve mahallemizde üç tane cami bulunmakta ve biz bu camileri her hafta rutin bir şekilde haftada bir birine giderek temizlik çalışmalarını yapacağız. Böyle bir gençlik yetiştirdiğimiz için bizde çok mutlu olduk. Toplum tarafından sevilen böylesi ünlü arkadaşlarımızın olumlu davranışlarının gençler üzerindeki etkilerini görmüş oluyoruz aslında. Cami hocamızda bu durumdan dolayı çok mutlu oldu. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini oda bizden talep etti. Camiler gençlerimizle, çocuklarımızla daha güzel oluyor" dedi.

Mesut Özil'i Sivas'a davet ettiler

İstiklal Alperen Spor Kulübü stoper oyuncusu Muhammet Karakız, Mesut Özil'i Sivas'a davet ederek " Biz Mesut Özil ağabeyimizin cami temizlediğini gördük. Hocamızdan da izin alıp, bizde İstiklal Alperen Spor Kulübü olarak yapmak istedik. Diğer kulüplerinde böylesi faaliyetler yapmasını bekliyoruz. Mesut ağabeyimizin de Sivas'a gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Temizlerken mutlu oluyoruz"

İstiklal Alperen Spor Kulübü oyuncusu Hüseyin Mert Güler," Mesut Özil ağabeyimizin cami süpürürken ki videosunu gördük ve bizde onu örnek aldık ve camiyi temizliyoruz. İbadet alanları hepimizin olduğu için temizlerken de mutlu oluyoruz. Öylesi büyük bir futbolcunun böylesi güzel şeyler yaptığını görünce çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cami temizleyen Özil, Sivaslı genç futbolculara örnek oldu - Son Dakika

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