\'Camide minibüsünü yıkama\' diye uyaran muhtarı arkasından koşup bıçakladı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, dün cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı.

ARKASINDAN KOŞUP MUHTARI BIÇAKLADI

Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. C.D., kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez'i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dönmez, tedavisinin ardından taburcu edildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaçan C.D. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. C.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Dönmez'i kovalayarak bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.