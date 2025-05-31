Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, dün cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı.
Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. C.D., kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez'i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. kaçtı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dönmez, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaçan C.D. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. C.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Dönmez'i kovalayarak bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › 'Camide minibüsünü yıkama' diye uyaran muhtarı arkasından koşup bıçakladı - Son Dakika
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