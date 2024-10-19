Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar - Son Dakika
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Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar

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Yalova'da Kelebek Çayırı Camisi'nde ilginç bir hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Yüzlerini kapatan iki genç, camiye gelerek yangın söndürme tüpünü çalıp kaçtı. Camii derneği, hırsızlıkların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artıracak.

19.10.2024 12:46  Güncelleme: 15:36
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki camiden yangın söndürme tüpünün iki maskeli genç tarafından çalınması güvenlik kamerası tarafında kaydedildi.

Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar

Kelebek Çayırı Camisi'ne tişörtleriyle yüzlerini kapatarak giren iki hırsız, giriş bölümünde duvara sabitlemiş tüpü çalarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan Kelebek Çayırı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Öner, hırsızlıkların önüne geçebilmek için caminin üst katına çıkan merdivenleri kepenkle kapattıklarını söyledi.

Ayrıca kapıları kilitlemeye başladıklarını belirten Öner "Maalesef ara ara camimizde hırsızlıklar olabiliyor. En son 2 genç, yüzlerini kapamak suretiyle geliyorlar, yangın söndürme tüpümüzü alıp gidiyorlar. Bizi üzen olay şu ki bunu yapanların genç olması." dedi.

Yalova'da Camiden Yangın Söndürme Tüpü Çalındı
Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null:
    hoca calacagina bunlar calsin aferin iyi yapmislar 7 18 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Dinle korkuyla adam ederim sananların elinde.patlayan olaylar.adalet yasa ile saglayacaksın duzeni.sonra digerleri gelecek. 10 2 Yanıtla
    M M:
    Hadi len 0 1
    Ne Pa:
    Bunlar senin tayfadan umut adam degiller senin gibi 0 1
  • AHMET YILMAZ:
    Akp çaliyor halk neyetsin 3 1 Yanıtla
    M M:
    Bir de yazabilsen 0 1
  • Beşiktaş 1903:
    Birşey olmaz ödenek modenek bağış VS derken fazlasıyla yerine koyarsınız 0 0 Yanıtla
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