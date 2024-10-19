Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki camiden yangın söndürme tüpünün iki maskeli genç tarafından çalınması güvenlik kamerası tarafında kaydedildi.

Kelebek Çayırı Camisi'ne tişörtleriyle yüzlerini kapatarak giren iki hırsız, giriş bölümünde duvara sabitlemiş tüpü çalarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan Kelebek Çayırı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Öner, hırsızlıkların önüne geçebilmek için caminin üst katına çıkan merdivenleri kepenkle kapattıklarını söyledi.

Ayrıca kapıları kilitlemeye başladıklarını belirten Öner "Maalesef ara ara camimizde hırsızlıklar olabiliyor. En son 2 genç, yüzlerini kapamak suretiyle geliyorlar, yangın söndürme tüpümüzü alıp gidiyorlar. Bizi üzen olay şu ki bunu yapanların genç olması." dedi.