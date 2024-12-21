Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı ahşap ev ve iş yerleri zarar gördü.
İlçenin yaklaşık 1700 rakımlı Galerdüzü mevkisinde aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Havaların soğumasıyla kimsenin kalmadığı bölgede oluşan tipi, bazı ahşap ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.
Bu arada, vatandaşlarca tipi görüntüsü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Çamlıhemşin'de Kar ve Tipi Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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