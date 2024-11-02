Cammu-Keşmir'de Çatışma: 3 Direnişçi Öldürüldü - Son Dakika
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Cammu-Keşmir'de Çatışma: 3 Direnişçi Öldürüldü

Hindistan'ın Cammu-Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 direnişçi hayatını kaybetti.

02.11.2024 17:18
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Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 direnişçinin öldürüldüğü bildirildi.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cammu-Keşmir'de askerler, Anantnag bölgesindeki ormanlık alanda bir grup direnişçiyle çatıştı. Çatışmada 2 direnişçi öldürüldü.

Bir diğer çatışma ise Srinagar kentinde polis ve paramiliter askerlerin bir direnişçinin evde saklandığı ihbarını alması üzerine yaşandı.

Polis ve paramiliter askerlerin evin bulunduğu mahalleyi kordon altına almasının ardından çıkan çatışmada 1 direnişçi öldü, 2 paramiliter asker ve 2 polis yaralandı.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağı"na bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cammu-Keşmir'de Çatışma: 3 Direnişçi Öldürüldü - Son Dakika

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