Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 37 Ölü

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Kishtwar yetkililerinden Pankaj Kumar Sharma, ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel polisten bir yetkili ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "hacı" olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün de katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda duruma ilişkin üzüntüsünü belirterek, "Durum yakından izleniyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.