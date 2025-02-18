Çamura Saplanan 2 Kişi Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçedeki Gacık ile Laledere köyleri arasında cip ile girdikleri arazide çamura saplanarak mahsur kalan M.A. (45) ile Ç.Ç. (43), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, 6 saatlik çalışmayla, mahsur kalan bu kişilerin aracını çamura saplandığı alandan çıkardı.
Ekipler, sağlık durumu iyi olan M.A. ile Ç.Ç. ve araçlarını güvenli bölgeye ulaştırdı.
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