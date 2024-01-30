Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı

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Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Kararın okunduğu esnada TBMM Genel Kurulu karıştı. Muhalefet milletvekilleri karar okunduğu sırada Meclis kürsüsüne yürüdü. Bazı vekiller ise tepkilerini kürsüye Anayasa kitapçığı fırlatarak gösterdi.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi 'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunması sırasında bazı milletvekilleri divan kürsüsüne yürüyerek TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ 'a Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

Can Atalay

AYM 2. KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oyçokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti.