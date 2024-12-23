Çanakkale'nin Çan ilçesinde, motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çan- Biga Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerin kaza yerine geldi.
Kazada 17 yaşındaki Mert G. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.K, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çan'da Motosiklet-Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?