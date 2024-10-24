Çan'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale-Çan karayolu üzerindeki Karakadılar köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin bilgi vermesi üzerine jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.
Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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