Çan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Polisin 4 şüpheliyi yakalandığı operasyonda, 1 kilo 258 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 635 lira ile uyuşturucu paketleri ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
