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Çanakkale açıklarında arızalanan tanker Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında arızalanan tanker Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü

İspanya'dan Rusya'ya giden Panama bayraklı 185 metre boyundaki 'Elijah' isimli tanker, Gökçeada açıklarında makinelerinin arızalanması sonucu römorkör refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-4' römorkörü bölgeye sevk edilirken, diğer gemilerin kaptanları da arıza hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale açıklarında arızalanan tanker Bozcaada Demir Sahası\'na götürüldü
07.01.2024 - 02:33,
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Çanakkale açıklarında makineleri arızalanan Panama bayraklı tanker, römorkör refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü.

İspanya'dan Rusya'ya giden 185 metre boyundaki "Elijah" isimli geminin makineleri, Gökçeada açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Bozcaada Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında arızalanan tanker Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü - Son Dakika
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