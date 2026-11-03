Çanakkale Ayvacık\'ta denetim sürecek, ekimde 78 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale'de kaçak olduğu tespit edilen 78 yapı yıkıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, ekim ayı içinde Ayvacık ilçesinde 19 taşınmazda toplam 78 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri gerçekleştirildi.

Kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamuya ait alanlar ve tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.