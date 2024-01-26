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Çanakkale Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
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Çanakkale Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Çanakkale'de bulunan Bayramiç Barajı, Kaz Dağları'ndan gelen yağışlar ve kar yağışı sonucunda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, barajın rezervuarının tamamen dolu olduğunu ve fazla suyun tahliye edildiğini açıkladı.

Çanakkale Bayramiç Barajı\'nın su seviyesi yüzde 100\'e ulaştı
26.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 14:56
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ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 100'e ulaştı.

Ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, ocak ayının ortalarında yüzde 88 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 100'e ulaştı.

Konuya ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yağışlar barajlarımızı dolduruyor. Çanakkale Bayramiç Barajı'nın rezervuarı son yağışlarla birlikte tamamen dolmuş olup, dolusavak yapısından fazla suyun tahliyesi yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
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