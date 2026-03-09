İbb Davası Başladı... Muharrem Erkek: "Bugün ve Duruşmalar Boyunca Ekrem İmamoğlu'nun ve Tüm Arkadaşların Yanında Olacağız" - Son Dakika
İbb Davası Başladı... Muharrem Erkek: "Bugün ve Duruşmalar Boyunca Ekrem İmamoğlu'nun ve Tüm Arkadaşların Yanında Olacağız"

İbb Davası Başladı... Muharrem Erkek: "Bugün ve Duruşmalar Boyunca Ekrem İmamoğlu\'nun ve Tüm Arkadaşların Yanında Olacağız"
09.03.2026 13:05  Güncelleme: 13:26
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın duruşması öncesinde İmamoğlu'na destek vererek, adalet ve hukukun önemine dikkat çekti.

(İSTANBUL)Haber: Oktay YILDIRIM/ Kamera: Gencer KETEN

- Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dava sürerken, "Bir kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça suçlu kabul edilemez. Bugün maalesef yargılama daha başlamadığı halde, yargılananlar suçluymuş gibi söylemleri ve yorumları görüyoruz bunlar son derece yanlış. Bugün ve duruşmalar boyunca Ekrem İmamoğlu'nun ve tüm arkadaşların yanında olacağız. Yerel demokrasi için, adalet için bu mücadelede onların yanında olmamız gerekiyor" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Erkek, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir yerde bir hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizlik varsa ona herkes itiraz etmeli. Çünkü itiraz etmediğiniz zaman bütün topluma yönelen ciddi bir tehdit oluyor. Bugün maalesef yine Silivri'de Silivri Cezaevi Kampüsü içerisinde bir duruşma salonundayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve tüm yol arkadaşlarımızın yanındayız. Bir ülkede adaletin ne durumda olduğunu anlamak için duruşma salonlarına bakmak yeterlidir. Bizim artık ceza yargılamalarımızda maalesef hala daha bizde sanık ile avukatı yan yana dahi oturamıyor. Bugün bütün dünyada çok uzun yıllar önce başladı. Bütün davalarda yargılanan kişi, sanık, avukatıyla yan yana oturur. Bizde jandarmaların arasında yargılanan kişiler, sanıklar avukatlarından çok uzakta. Ben de biraz önce duruşma salonundan çıktım."

"Millet Ekrem İmamoğlu'nun yanında"

El sallanmasından bile rahatsız oluyorlar ama Sayın Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna girdiğinde bütün avukatlar, aileler, dinleyenler, milletvekilleri, herkes ayakta alkışladı, selamladı. Çünkü bu bir siyasi dava, bu bir kumpas davası. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu aday olduğunda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor, büyük farkla kazanıyor. Onun için millet Ekrem İmamoğlu'nun yanında, bugün duruşma sonunda da gördük. Bu ilk duruşma uzun sürecek, en az bir ay sürecek ama şunu asla unutmayalım, bir kimse kim olursa olsun bir insan hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça hiç kimse suçlu kabul edilemez, suçlu görülemez. Bugün maalesef yargılama daha başlamadığı halde insanlar, yargılananlar suçluymuş gibi söylemleri görüyoruz, yorumları görüyoruz bunlar son derece yanlış. Bugün ve duruşmalar boyunca Ekrem İmamoğlu'nun ve tüm arkadaşların yanında olacağız. Yerel demokrasi için, adalet için bu mücadelede onların yanında olmamız gerekiyor. "

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Muharrem Erkek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
