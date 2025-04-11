Çanakkale Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi'nin merkezde yaşayan 15 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz olarak sağladığı psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarından psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sürüyor.

Merkezde yaşayan 15 yaş ve üstü tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan hizmetten yararlanmak ve randevu oluşturmak için 0286 218 29 65 numarasına ulaşılabilecek.