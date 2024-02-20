Çanakkale Belediyesi Öncülüğünde Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Başlatıldı

Çanakkale Belediyesi öncülüğünde hazırlanan "Çanakkale Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi" (EKAY) başlatıldı.
Çanakkale Katı Atık Birliği (ÇAKAB) üyesi belediye ve kurumların katkılarıyla hayata geçirilen EKAY Projesinin lisansının alınmasının ardından Kemelköy'de bulunan tesislerde tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, burada yapığı konuşmada, Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi lisansının alınmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Tarihin korunması, bozulmaması için mücadele ettiklerini belirten Gökhan, şöyle devam etti:
"An itibarıyla Çanakkale merkezde bütün altyapı yatırımları tamamlanmış durumda. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bugün burada gördüğünüz Katı Atık Deponi Alanı, ayrıştırma tesisi ve düzenli depolama alanı. Çanakkale merkezde ve Güzelyalı-Dardanos bölgesi için yapılan iki ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve içme suyu arıtma tesisimiz de yenilendi. An itibarıyla Çanakkale'mizin çevresel yatırımlarında hiçbir eksiklik bulunmamakta. Bizim mücadelemiz; bizden sonra gelecek nesillere daha düzenli bir doğa, bozulmamış bir doğa, kötü kullanılmamış bir doğa bırakmak. Elbette doğayı hepimiz kullanıyoruz ama onu tahrip etmekten, yok etmekten kaçınmamız lazım."
Tesisi yaparken güvenliğe çok önem verdiklerini anlatan Gökhan, güneş enerjisinden de yararlanacaklarını aktardı.
Gökhan, "Metan gazından elektrik elde edilmesinden tutun, yakıt olarak kullanılan malzemenin üretilmesinden tutun, ayrıştırmadan, geri dönüşümün yapılması, karbon ayak izimizin azaltılması çalışmalarına kadar çok özenli ve düzenli bir tesis." dedi.
Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar ve Suez Genel Müdürü Metin Suadiyeli, ÇAKAB üyesi belediye başkanları ile diğer ilgililer katıldı.
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