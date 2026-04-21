Çanakkale'de Kent İçi Ulaşım Güçleniyor: 13 Yeni Otobüs Hizmette

(ÇANAKKALE) - Kent içi ulaşımı güçlendirmek için yatırımlarına devam eden Çanakkale Belediyesi, toplu taşıma filosuna 13 yeni otobüs daha ekledi.

Çanakkale Belediyesi, 12 metrelik, 27 koltuk ve 76 ayakta olmak üzere toplam 103 yolcu kapasiteli 13 yeni otobüsü toplu taşıma filosuna kattı. Otobüslerin tamamında, engelli vatandaşların da rahat ve güvenli kullanabilmesi için rampa sistemi bulunuyor.

Yeni otobüslerin kente hayırlı olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne toplam 22 otobüsü filomuza dahil ettik, etmeye de devam edeceğiz" dedi.