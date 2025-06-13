Çanakkale Belediyesi ve ÇOMÜ Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında kurum içi eğitim protokolü imzalandı.

Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında kurum içi eğitim protokolü imzalandı. Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Ömür İstek ile ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Akın Arslan tarafından imzalanan protokol kapsamında; Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri; gübreleme ve ilaçlama, süs bitkileri yetiştiriciliği, yeşil alanlarda yıllık bakım, fidan dikimi, aşılama ve budama teknikleri başlıklarında eğitim alacak.

Eğitim ile birlikte ilgili belediye personelinin alanlarında uzmanlaşmasının yanı sıra verimliliğin artması ve hizmet standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.