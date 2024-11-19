Çanakkale Biga\'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 10.46'da merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.