Çanakkale Biga'da fırtına römorku devirdi! O anlar cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, Göktepe mevkisinde kamyonun çektiği römorku devirdi. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi; ekipler güvenlik önlemi alırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
KAMYONUN ÇEKTİĞİ RÖMORK DEVRİLDİ
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Göktepe mevkisinde bir kamyonun çektiği römork devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?