Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası yaşayan yük gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yapan yük gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, 179 metre boyundaki Liberya bayraklı "Lila Piraeus" adlı dökme yük gemisinde, Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Karakova önlerinde makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-14" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile bir beton mikseri çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak Hasan Doğan kurtarılamadı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, baharın gelişiyle birlikte kıştan kalan karların erimesi ve devam eden yağışlar sonucu yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Hazarbaba Dağı ve Hazar Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim farklı manzaralar sunmaktadır. Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü göl, güzel bir görüntü oluşturdu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheliler Melih Morsünbül, Serkan Çebi ve Servet Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı. İfadelerde, görüntülerin çekildiği tarihlerde yapılan bağış paralarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde kullanılacağı belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.
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