Çanakkale Boğazı'nda Gemide Arıza - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Gemide Arıza

Mısır'dan Yalova'ya giden konteyner gemisi arıza yaparak römorkörle Karanlık Liman'a demirledi.

26.04.2025 13:29
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ÇANAKKALE Boğazı'nda arıza yapan Panama bayraklı 172 metre boyundaki 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Bölgesi'ne demirletildi.

Mısır'dan Yalova'ya giden Panama bayraklı 172 metre uzunluğundaki 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kepez açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Gemide Arıza - Son Dakika

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