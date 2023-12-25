Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 13 metre uzunluğundaki teknenin Akbaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine KIYEM-13 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan tekne, Eceabat Limanı'na emniyetle yerleştirildi.
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