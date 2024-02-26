Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Eceabat Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı.

26.02.2024 00:55
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknede, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi.

Tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen KIYEM-1 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Eceabat Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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