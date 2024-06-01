Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası yaşayan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaparken makine arızası yaşayan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Gloria G' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin kurtarma operasyonuyla demir sahasına götürüldü. Boğaz trafiği geçici olarak kapatıldı ve diğer gemiler uyarıldı.

01.06.2024 06:47
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Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan gemi, kurtarma operasyonu ile demir sahasına götürüldü.

Boğaza kuzey yönden giriş yapan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkisinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi, boğaz kuzey yönden trafiğe kapatıldı.

66 bin ton mısır yüklü gemi, KEGM ekiplerinin yaptığı kurtarma operasyonu sonrası römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

Kaynak: AA

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