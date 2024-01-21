 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı kargo gemisi güvenli bölgeye demirletildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı kargo gemisi güvenli bölgeye demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan Kamerun bayraklı 'BALKAN-1' adlı kargo gemisi, Kepez Limanı'nın güneyinde makine arızası yaşadı. Kılavuz kaptan ve 'TÜRKELİ' römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirleyen gemi, güvenli bölgeye alındı.

Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı kargo gemisi güvenli bölgeye demirletildi
21.01.2024 - 12:03,
Abone Ol

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı "BALKAN-1" adlı kargo gemisi, güvenli bölgeye demirletildi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir'den Rusya'ya seyir halinde olan 123 metre uzunluğunda 4 bin 878 groston ağırlığındaki "BALKAN 1" adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda Kepez Limanı'nın güneyinde makine arızası yaptı.

Kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, İzmir, Rusya, Denizcilik, Ulaşım, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı kargo gemisi güvenli bölgeye demirletildi - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı kargo gemisi güvenli bölgeye demirletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement