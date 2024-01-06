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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Demir Sahası'na Götürüldü - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Demir Sahası'na Götürüldü

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen Panama bayraklı 'ELIJAH' isimli tanker, römorkör eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na götürülerek demir attı. Geminin kaptanı durumu bildirdikten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi ve diğer gemi kaptanları da bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı\'nda Makine Arızası Yapan Tanker Demir Sahası\'na Götürüldü
06.01.2024 - 22:48,
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ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen Panama bayraklı 'ELIJAH' isimli tanker, römorkör eşliğinde götürüldüğü Bozcaada Demir Sahası'na demir attı.

Gökçeada açıklarında; İspanya'dan Rusya'ya gitmekte olan 185 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'ELIJAH' isimli tanker, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Diğer gemi kaptanları ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na götürülen gemi, alanda demir attı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Demir Sahası'na Götürüldü - Son Dakika
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