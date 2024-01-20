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Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 2 Sefer İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 2 Sefer İptal Edildi

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Çanakkale-Eceabat hattındaki 19.00'daki Eceabat-Çanakkale ve 20.00'deki Çanakkale-Eceabat seferleri iptal edildi. Diğer seferler ise planlandığı gibi devam edecek.

Çanakkale Boğazı\'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 2 Sefer İptal Edildi
20.01.2024 - 18:17,
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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattındaki 2 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 19.00'da, Çanakkale'den Eceabat'a saat 20.00'daki seferler olumsuz hava şartları yüzünden gerçekleştirilmeyecek.

Açıklamada diğer seferlerin Eceabat'tan tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 2 Sefer İptal Edildi - Son Dakika
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