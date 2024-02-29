Çanakkale Boğazı'nda Sis Bulutları İçinde Kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Sis Bulutları İçinde Kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Boğazı\'nda Sis Bulutları İçinde Kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Boğazı'nda süren yoğun sis, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümlerini bulutların içinde adeta kaybettirdi. Köprünün sis bulutlarıyla bütünleşen manzarası, dronla yaklaşık 500 metre yükseklikten görüntülendi.

29.02.2024 12:30  Güncelleme: 12:31
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Çanakkale Boğazı'nda dün akşamdan bu yana süren sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri bulutların içinde adeta kayboldu.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile çevresinde de yoğun sis etkisini hissettirdi.

Köprünün bazı bölümleri, dağılan sis bulutlarının arasından farklı manzaralar oluşturdu.

Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan ve bazı bölümleri adeta kaybolan köprünün sis bulutuyla bütünleşen manzarası, yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Sis Bulutları İçinde Kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü - Son Dakika
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