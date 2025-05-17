Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Boğaz'da seyir halindeki 10 metre boyundaki teknede Çanakkale önlerinde makine arızası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "KIYEM-1" hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.
İçinde 3 kişi bulunan tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
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