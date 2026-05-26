Çanakkale Boğazı\'nda Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 23 metrelik teknenin makineleri, Lapseki ilçesinin Zincirbozan mevkisi önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
